台郡(6269)今天股東會完成董事改選，隨後董事會通過鄭明智續任董事長。

台郡今天舉行股東會，鄭明智首先於營業成果報告中說明，在疫情持續影響下，台郡110年營收為356億元，較109年299億增加19.1%，惟稅後盈餘28.8億元，每股盈餘8.19元，均較前一年度分別減少1.7%及0.44元；雖然今年上半仍處在嚴峻的新冠疫情及國際局勢動盪不安中，台郡今年前4月營收已達112.1億元，較去年同期成長17.8%。

鄭明智強調，面對2022年大環境的挑戰，台郡優先重視三件事：對客戶承諾的服務、對員工健康安全的照護及對營運目標的達成，創新技術及人才是台郡營運發展的首要，因應未來5G、智能車及低軌道衛星運用等趨勢，我們持續再開發Neuro Circuit(神經網路)的FPC3.0次世代技術，不僅可深化低耗能高效率生產模式，更可以提供客戶對高頻、多層及薄化的先進設計需求。

今天股東會通過每股配息5元，並完成董事改選，隨即於會後召開董事會，全數通過由鄭明智續任董事長。