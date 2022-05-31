豐田（Toyota）全球首輛純電休旅車bZ4X在台上市狂銷，和運租車宣布，搶先導入bZ4X電動車提供短租服務，31日正式到站上架，首發配置在和運租車台北濱江門市，即日起同步開放網路、電話與臨櫃預約租車。
和運表示，bZ4X每日租金定價為8,800元，並有平日七折、假日八折的租金折扣，於和雲行動服務官網預約租車享會員優惠，輸入序號【B21068】再加碼折200元。此外，8月底前租用bZ4X，享首發優惠免收里程費（每公里1.6元）。
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