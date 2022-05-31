科技部南部科學園區管理局5月31日核准日商中央硝子進駐南科高雄園區，投資6億元，研發生產混合氟氣的電子級氣體，凱恩生醫公司則獲准在南部科學園區設廠，投資2億元，從事膠原蛋白等生物材料的研究開發、製造、技術服務及產品衍生應用等解決方案。

南科管理局31日表示，科技部南部科學園區管理局轄下的台南園區、高雄園區、以及橋頭園區，今111年截至5月31日止，總計引進18家廠商，累計投資金額為398.99億元，園區有效核准廠商家數為264家。

南科管理局說，31日獲准進駐南科高雄園區的日商中央硝子公司，將投資6億元，在高科設廠，研發、生產混合氟氣的電子級氣體，產品應用於半導體製程。

凱恩生醫公司則獲准申請在南部科學園區設廠，投資金額2億元，從事膠原蛋白等生物材料的研究開發、製造、技術服務及產品衍生應用等解決方案。

南科管理局說，該案技術為國立成功大學因應經濟部價創計畫技轉及衍生的新創公司，團隊成員在生醫材料及醫藥產業等，具有豐富的研發設計能力及專業技術，公司擁有全方位具實務經驗的管理製造、銷售人才，並具世界多國超過36件的專利，以獨特非重組性多孔狀膠原蛋白基質（Non-reconstituted porous collagen matrix，nPCM）的專利萃取純化技術為平台，衍生優質的真皮彌補物、3D列印膠關鍵原料、細胞組織膠等產品，滿足再生醫學、傷口照護、細胞治療、組織工程等領域的應用需求。