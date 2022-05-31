深入《戰車世界》戰車遠征賽季 VIII

2022年5月31日 — 戰遊網（Wargaming.net）宣布，旗下《戰車世界》戰車遠征賽季 VIII 將於即日起至 8 月底開放，期間將引入 《Warhammer 40,000》極致晦暗的未來宇宙。玩家只要加入戰鬥就能獲得一系列豐富獎勵，包括《Warhammer 40,000》元素的特殊獎勵。

賽季 VIII將由三個主要章節組成，每個章節主打一款《Warhammer 40,000》陣營元素的3D 風格，分別為：極限戰士、死亡守衛，以及邪日歐克蠻人。在賽季 VIII 完成主要章節後，玩家將能招募晦暗未來的招牌角色為戰車車長。《Warhammer 40,000》陣營元素的車長包括極限戰士第二連隊的沃魯薩德塔修斯、死亡守衛的多格斯賽普克和邪日氏族的輾臉者克洛林。

儘管戰車遠征賽季 VIII 的故事背景極為新穎（至少對未曾接觸過 《Warhammer 40,000》的玩家來說），但核心機制仍與過去相差不遠。玩家只要在隨機戰鬥（大戰除外）駕駛 VI–X 階車輛並拿出最佳表現，就能獲得戰車遠征點數並在進度階段挺進。玩家也可透過駕駛任何階級的車輛來完成每日任務並獲取戰車遠征點數。賽季 VIII的核心車輛包括E 100、Object 430U 和STB-1。

賽季 VIII期間也將上架《Warhammer 40,000》元素的戰車遠征組合包，組合包內包含獨特2D自訂要素、Bat.-Châtillon 25 t專屬酷炫3D風格，以及殉教聖女修會的虔誠戰鬥修女「娜塔勒斯特拉阿斯派斯」作為乘員。

賽季 VIII將一路開放至八月底，趕緊把握機會展開在 《Warhammer 40,000》晦暗宇宙的征途， 並賺取豐富獎勵！