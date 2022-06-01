最近的1年內，阿里雲在全球新增了5個數據中心，其中在印尼、德國是在原來的兩個數據中心基礎上又新增加了第3個數據中心。在菲律賓、泰國、韓國新建了新的數據中心。

阿里雲國際化動作頻頻。2022年是阿里雲「出海」的第8年。從在新加坡設立國際總部至今，阿里雲在海外的足跡已經遍及亞太、歐洲、中東等多個市場，運營著84個可用區。

Gartner報告顯示，2021年，阿里雲排名全球前三，連續6年實現全球市占增長。在亞太市場，阿里雲排名第一，市占超過25％。

據第一財經報導，阿里雲智慧國際事業部總經理袁千指出，阿里雲將持續加大對海外市場、尤其是東南亞市場的投入。

亞太市場是全球數位經濟最活躍的市場。Gartner報告顯示，中國、印尼、菲律賓、泰國等多個亞洲市場的雲端運算市場增速普遍高於歐美市場增速。

袁千指出，除了自己拓展客戶，阿里雲還借助阿里集團在東南亞地區的電商、物流、金融科技等方面的布局，為當地的企業提供一整套數位化方案。