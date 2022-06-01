因應疫情衝擊餐飲店家，經濟部日前核定共36.25億元經費推動餐飲行銷補助方案，每家最高補助10萬元，吸引超過1.8萬家業者申請，已核發補助近12億元。高雄市政府經發局為協助在地店家快速通關，1日起提供店家透過電話及LINE等線上輔導，幫助店家規劃、申請到核銷的一條龍全套式服務，呼籲業者在今年6月15日前提出申請。

高雄市經發局長廖泰翔表示，經濟部餐飲行銷補助方案最高補助50%經費，開立統一發票者單一稅籍補助上限10萬元、免用統一發票者上限2萬元，統一採線上申請、核銷。

考量部分店家不諳電腦操作或欠缺規劃能力，高雄市經發局主動對接專案推動輔導服務，即日起提供線上一條龍輔導服務，包含提供行銷規劃樣版、代填申請資料與核銷，以及媒合點餐平台合作等，全程陪伴店家一起共度疫情難關。

高雄市餐飲業職業工會指出，感謝經濟部立意良善推出補助方案，不過確實仍有業者限於數位能力不佳、行銷方案研擬經驗不足等限制，影響申請意願，加上擔心核銷手續繁瑣，亦有大型連鎖店家正進行補正，讓業者打退堂鼓，很感謝市府經發局推動輔導專案，工會將全力協助推廣，幫助更多需求業者申請補助。

高雄在地點餐平台肚肚執行長孫和翊表示，「高雄新創挺在地餐飲！」為陪伴高雄餐飲業共同走過疫情低迷，除協助行銷，也將自行加碼以原價限量購買合作店家餐點，在平台以超優惠的5折價販售增加買氣，攜手渡過這波危機。

高雄市經發局表示，經濟部餐飲行銷補助方案免撰寫計畫書，僅需線上填寫優惠方案內容，核銷程序也盡量簡化，開立發票業者僅需另附POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔，不需要依照發票逐筆填報，至於免用統一發票者也僅需在自結營收報表填列折價或投入金額即可，大幅降低申請難度，鼓勵業者儘量主動提出申請。

經發局呼籲，餐飲行銷補助方案類型多元，包括常見的優惠折抵、滿額折扣、買一送一等，只要符合資格皆可申請補助，提醒業者務必把握期限於6月15日前提出申請，8月31日前均可執行。如有任何問題歡迎即日起每日上午9時至晚間21時致電07-7933000轉分機322、431、434，假日轉507，或加入LINE：＠672cahly諮詢。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)