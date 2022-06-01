天正國際(6654)股東會通過每股配息4.5元，第2季大陸地區大規模封城停工，影響當地客戶裝機進度，天正國際總經理萬文財表示，第2季看起來與第1季差不多，由於新設備訂單預計第4季開始出貨，預期業績可望於第4季回溫，不過全年業績恐難比去年好。

天正國際今天舉行股東會，天正國際為自動化檢測包裝設備廠，過去以被動元件測試包裝機為主，近幾年公司將測試包裝設備應用從被動元件拓展至LED、半導體封裝及LTCC濾波器等領域，包括：Mini LED測試包裝機及分選機、封裝導線架DFN測試包裝機、LTCC濾波器測試包裝機及各種精密機械自動化設備產品，被動元件產業佔比已降低，逐漸擺脫單一產業波動的影響。

大陸於3月到5月因防控疫情大規模封城停工，連帶設備交期受到影響，今年上半年天正國際營運表現平平，第1季稅後盈餘為2452萬元，年減33.15%，每股盈餘為0.66元；累計前4月合併營收為1.97億元，年減29.42%。

萬文財表示，目前台灣客戶訂單狀況還可以，半導體封裝設備等出貨穩定，整體來看，第2季與第1季差不多，第3季也平平，預估第4季新設備開始出貨後會比較好，由於市場變數多，今年業績恐難比去年好。

為因應新機台設備需求，天正國際擴建新廠，希望明年5月到6月完工，屆時配合新設備推出，對公司業績將有正面助益。

天正國際2021年合併營收為11.56億元，年增117.36%，稅後盈餘為2.31億元，年增239.26%，每股盈餘為6.26元；今天股東會通過每股配息4.5元。