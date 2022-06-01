美國稍早才宣布將提供烏克蘭「海馬斯」（HIMARS）多管火箭發射系統。德國也跟上軍援腳步，決定提供最現代的防空系統IRIS-T。

CNN報導指出，俄烏戰爭初期，德國堅持數十年來一貫不提供重武立場，拒絕軍援烏克蘭，只同意提供人道主義以及醫療協助。據路透社報導，德國迄今為止已交付超過1,500萬發彈藥、10萬枚手榴彈以及超過5,000枚反坦克地雷。總理蕭茲(Olaf Scholz)1日表示，「政府已決定輸送最現代的防空飛彈，以及雷達系統至烏克蘭加強防禦。」