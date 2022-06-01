東元（1504）父子之爭去年正式宣告落幕，隨著經營權之爭告一段落後，原本被視為戰術一環的「股權」也失去了戰略意義，於是菱光科技（8249）繼5月11日公告處分東元持股3.2萬張股票後，1日又跟進申報轉讓東元持股8,000張，加計此次，累計處分張數將達到4萬張，連帶持股比例也將下修至不到2％。

菱光科技今年5月11日發布重訊表示，董事會通過處分東元股份，並授權董事長黃育仁全權處理，處分數量為32,519,000股，處分價格每股以不低於新台幣28元為限，換算下來，至少套現9億1,053萬元，由於這是去年東元股東會後，菱光首度出現出脫持股的動作，自然格外引起市場關注。

對於當時董事會的決議，菱光只低調表示，單純為財務考量。

無獨有偶的是，菱光6月1日又公告再度申讓東元持股8,000張，以去年東元召開股東會時菱光握有東元持股約7萬7,519張換算，當時菱光握有東元的持股比例為3.62％，但經過這兩波處分行動後，菱光握有東元的持股將隨之下修至近3.7萬張，連帶持股比例也僅餘1.73％。