A股在端午節長假期前夕開盤下行。

香港信報報導，上證指數2日開盤報3,170點，跌11點或0.37％。深成指開盤報11,492點，跌58點或0.5％。

滬深300指數開盤報4,064點，跌19點或0.47％，創業板指數開盤報2,418點，跌10點或0.42％。

各類股普遍受壓，煤炭股跌逾2％，電力、石油股跌逾1％，化工、房地產、有色金屬、金融、水泥、鋼鐵股偏軟。