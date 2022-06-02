A股在端午節長假期前夕開盤下行。
香港信報報導，上證指數2日開盤報3,170點，跌11點或0.37％。深成指開盤報11,492點，跌58點或0.5％。
滬深300指數開盤報4,064點，跌19點或0.47％，創業板指數開盤報2,418點，跌10點或0.42％。
各類股普遍受壓，煤炭股跌逾2％，電力、石油股跌逾1％，化工、房地產、有色金屬、金融、水泥、鋼鐵股偏軟。
A股在端午節長假期前夕開盤下行。
香港信報報導，上證指數2日開盤報3,170點，跌11點或0.37％。深成指開盤報11,492點，跌58點或0.5％。
滬深300指數開盤報4,064點，跌19點或0.47％，創業板指數開盤報2,418點，跌10點或0.42％。
各類股普遍受壓，煤炭股跌逾2％，電力、石油股跌逾1％，化工、房地產、有色金屬、金融、水泥、鋼鐵股偏軟。
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