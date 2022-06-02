國際知名學術期刊《自然》（Nature）雜誌近期刊登一份數據，顯示過去3年發表的學術文獻中，同時隸屬於中美兩國學術單位（dual-affiliation，下稱「中美雙重所屬單位」）的作者人數，正呈現「斷崖式下降」。同時，中美兩國學者合作發表的論文數也在去年首次下降。分析認為，這與中美緊張關係，以及先前的「中國行動計劃」有關。

《自然》雜誌分析發現，過去3年裡發表的研究論文中，中美雙重所屬單位的學者數量，下降超過20％。去年，美國與中國兩國學者合作發表的論文數量也首次下降。

分析發現，中美雙重所屬單位的作者人數，於2018年達到1萬5000多位的高峰，2021年剩下不到1萬2500人。這種變化可能也有助於解釋2021年中美兩國學者合著的論文數量為何出現下降，儘管兩國發表的總論文數量都在增加。

《自然》引述學者分析認為，中美學術合作下降，很大原因是受新冠疫情影響，但兩國的政治緊張情勢也是重要原因，其中包括由美國發起且備受爭議的中國行動計劃。英國肯特大學（University of Kent）教授張悅悅（Joy Zhang）表示，「我們開始看到行動受限和政治化加劇所造成的破壞性後果」，中美雙重所屬單位曾被視為一種榮譽，可如今學者們卻避之唯恐不及，生怕被視為「科學間諜」（scientific espionage）。

美國賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）的政治學家沈岱波（Deborah Seligsohn）表示，中國在某些領域的研究擁有世界一流水準，但美國政府似乎不再支持與中國曾經持續數十年的科研合作了，若真如此，「將切斷我們對於目前科學界很大一部份的參與」。

為《自然》雜誌進行這一調查的，是荷蘭的學術資料庫愛思唯爾（Elsevier）出版集團分析人員，他們通過檢索該集團的Scopus學術文獻資料庫後，發現這些趨勢。

自川普時代開始的中國行動計劃，用以針對中國對美的經濟間諜、竊取貿易秘密及惡意網路攻擊，由於針對許多學術人員而引發爭議，美國司法部於今年2月宣布結束。但該計劃對中美學術合作造成的負面衝擊並未消退，因為學者仍擔憂他們與中國的合作，可能會在未來成為美國政府針對的目標。