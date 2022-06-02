台灣民眾黨苗栗黨部向企業募集防疫電解水600瓶及600劑快篩試劑，2日贈送給第一線防疫人員，希望透過實際行動支持第一線警消及醫護人員。

民眾黨苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥說，現在疫情還在高峰期，很多醫院看似還有很多空床，容易被誤解成醫療量能還夠，事實上是很多醫護人員因為照顧確診患者自身也染疫，所以不得不縮床，希望大家輕症儘量在家做好自主管理，不要都來塞爆醫院。

他表示，十分感謝諾康生醫公司響應公益，特別在端午節前夕捐贈物資給防疫第一線人員，希望各行各業也都伸出援手來共同防疫。

馮啟彥表示，一般市面上的消毒大都是用酒精或者是次氯酸鈉水，但是這2者對於眼睛及口鼻的黏膜是有刺激性的，諾康生醫的防疫電解水，則是利用氧化還原的道理消毒，對黏膜比較沒有刺激性，也可以安心用在小朋友身上。

諾康生醫公司捐贈代表指出，期待透過實際捐贈物資與防疫人員站在一起，讓第一線人員可以用來減少手上的病毒傳染風險。

民眾黨苗栗黨部指出，即日起「警、消、醫、護」可憑有效工作證件至苗栗縣黨部及各服務處兌換防疫電解水隨身瓶一瓶或快篩試劑一份。