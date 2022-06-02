若端午連假還沒想好去哪踏青，陽明山「2022竹子湖繡球花季」早已悄悄登場，大地處土石流防治科長朱信安建議，花期自5月中下旬到6月中旬，滿山遍野的繡球花熱烈綻放，連假上山賞花正是時候。

台北市陽明山竹子湖一帶濕潤的氣候以及土壤的特性，很適合繡球花生長，近年來漸漸成為竹子湖地區除了海芋季外的另一大特色。

朱信安說，竹子湖地區規畫完整的步道系統，漫步在「頂湖環狀步道」、「陽明溪溪畔步道」、「水車寮步道」或「青楓步道」等，因為坡度設計平緩，很適合親子出遊，邊享受山區徐徐涼風，邊漫步在花海間。

朱信安解釋，繡球花又名「紫陽花」、「八仙花」，繽紛的花色除了品種的差別，也受到土壤的酸鹼度影響，偏酸性的土壤可以培育出清冷高雅的藍色繡球花，中性、偏鹼性的土壤則可以培育出豔麗的紅粉色繡球花。

朱信安提醒，夏季山區午後易有短暫雷陣雨，賞花別忘了攜帶雨具，也特別推薦頂湖地區的環狀步道，首創山坡地無障礙友善空間，坡度平緩，透水性工法讓步道防溼易行。

竹子湖地區在花季時賞花人潮眾多，朱信安建議，盡量利用大眾運輸工具前往，也提醒大家，在戶外活動也需要維持社交距離，確保自身健康安全。