【Devolver Digital 新聞稿】是否有任何一刻，你曾想像自己在金碧輝煌的大廳中、眾人屏氣凝神的賭桌前，亮出你超凡入聖的那一手「好牌」？世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 再次攜手曾經開發系列人氣遊戲《王權（Reigns）》的團隊 Nerial，發表一款背景於中世紀歐洲的冒險遊戲《王牌卡神（Card Shark）》── 你將在此逆轉人生，靠著精通詐術與賭局，一步步前進直到國王的牌桌！遊戲現已在 Steam 與 Nintendo Switch eShop 上架，售價新台幣 378 元。
這是一個需要玩弄對手更勝於玩牌的世界，充滿了精采、狡詐的騙術與賭局。《王牌卡神》上市前就獲得 IGF 多項獎項肯定，包括最佳設計、最佳敘事等，以別出心裁的方式呈現出冒險遊戲的全新風貌。
中世紀的歐洲、十八世紀的法國，你將穿梭在各種宴會廳與王公貴族們出入的場合，嘗試靠著精通詐術，鹹魚翻身。你最終的去處將是國王的牌桌，並在這個過程中，逐步解開一場精心設計的密謀……
遊戲特色
• 學習新詐術並且融會貫通
一路登上十八世紀的法國社交圈最高峰吧。成為標記紙牌、假洗牌、暗中換牌、假發牌等詐騙之道的大師！利用不法所得買通門路，進入高額賭注的封閉世界。
• 找出密謀的真相
從地方牌場一路邁向國王的牌桌。
誠心建議：別被抓到。你打交道的賭客可不會對老千客氣…
• 穿梭十八世紀的法國
探索由 Nerial 團隊、遊戲製作人 Arnaud De Bock 所設計的小鎮、偏遠宅邸、奢華會客廳。盡享 Nicolai Troshinsky 華麗優美的視覺美術設計。舉手投足都有 Andrea Boccadoro 的原創配樂與管弦樂團演繹搭配。
準備好來一場賭上命運的冒險了嗎？感興趣的朋友們不妨前往 《王牌卡神》遊戲官網 找到屬於你的牌桌，或是追蹤 Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Nerial (@Nerial) 的 twitter 獲得最新、最即時的遊戲資訊。中世紀歐洲冒險遊戲《王牌卡神（Card Shark）》目前已在 Steam 與 Nintendo Switch eShop 上架，售價新台幣 378 元。
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