中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市政府共同合作，預定6月11日上午10點至下午3點30分，在中科管理局一樓舉辦「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動，共有26家廠商、預計釋出逾1800個職缺！

中科廠商聯合徵才活動，這次包括台積電、友達光電、台灣康寧、友達晶材、永勝光學、先進光電、矽品精密、台灣精銳、華凌光電、旭東機械、橋椿金屬、和大工業等26家園區廠商，提供工程師、技術員、行政人員等逾1,800個職缺。中科園區成立迄今已引進235家高科技廠商，2021年中科園區營業額不受疫情影響，逆勢創新高衝破兆元，年成長10.6％；就業人數53,027人，亦較2020年增加1,206人，年成長2.3％，同創歷年新高。

中科管理局表示，本次徵才活動配合防疫措施，特別規劃為上、下午場次以分散應徵人潮，同時徵才專區亦採實體、視訊雙軌併行，歡迎民眾多加利用，另參加者請配合量體溫、戴口罩、酒精消毒才可入場；當日亦安排「職涯諮詢」、「一對一履歷健診」、「職業適性診斷」等服務。有關該徵才活動相關訊息及最新職缺資訊，詳見中科管理局網站。