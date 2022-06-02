行政院昨晚宣布台灣與美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，國民黨立委賴士葆痛批，台美21世紀貿易倡議固然是好的開始，但是根本沒有具體進展的實質內容，要大內宣吹噓成重大成果開記者會就言過其實，經貿談判若都遵照美規協商，恐怕讓台灣變成「美國經濟殖民地」。

賴士葆表示，昨天行政院直播，看到斗大的字寫「台美經貿關係重大成果記者會」，好嚇人的大陣仗。與美國的貿易倡議還沒開議，更不是簽署協議、協定，就宣揚成為重大的成果，有點過頭了。台美雙方就經貿問題會談，國人樂見其成，畢竟萊豬都進口了，這麼大的犧牲，不就是為著經貿的利益嗎？

賴士葆指出，但是根本沒有具體進展的實質內容，要把它吹噓成重大成果開記者會就言過其實了。11項的談判內容不涉及「降低關稅」或「市場進入」，這些是過去所有經貿談判的核心內容，卻完全不談。

他認為，將來很多規章制定、環保標準、國營事業、中小企業、非市場經濟等這些如果訂定都遵照美規協商，恐怕讓台灣變成「美國經濟殖民地」，這是應該先設定好的中心思想。

賴士葆直言，過去蔡政府對美國予取予求的附庸心態，只要跟美國沾上邊就喜不自勝，唾面自乾也願意，萊豬進口就是最好的例子。白宮的報告指出，去年全球高階半導體供應量92％出自台積電，然而這樣的籌碼並沒有讓我們與美國的交涉或談判帶來優勢，講好的對台軍售說停就停。「台美21世紀貿易倡議」固然是好的開始，但也沒有必要還沒具體實質談判之前就狂喜狂歡的大內宣，以致失去理性探討空間。