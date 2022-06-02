基隆市一名65歲黃姓男子，獨力照顧有身心障礙的女兒，每天都帶著女兒上下班。但鄰居發現黃姓父女多日沒有出現，且房子也傳出異味，便於2日上午向警方報案。警方在會同里長及鎖匠開門後，赫然發現黃姓父女已死亡多日，由於黃父遺體腐敗較嚴重，初步推測黃女是因為父親身亡，在無法照顧，也無法自救的情況下身亡。

基隆市警局第三分局2日上午接獲民眾報案，表示七堵區百福社區某戶有異味傳出，警方獲報後便前往查看。警方到場發覺敲門都無人回應，為避免發生憾事，警方在聯繫家屬獲得同意後，會同里長及鎖匠開門進入，卻發現黃姓父女已經陳屍屋內。

警方隨即封鎖現場，並採證調查，偵查隊表示，黃家的門窗都沒有遭破壞的痕跡，現場也沒有打鬥的痕跡，且黃姓父女身上都沒有明顯外傷，因此檢查官排除他殺的可能，另外，經現場快篩發覺兩人均呈陰性反應，不是染疫身亡，故已將遺體發還家屬處理後事。

進一步調查後，黃父本來就有高血壓及心血管疾病，但他仍在妻子病逝後堅持獨力照顧現年23歲，且眼睛、手腳有缺陷，加上患有心肺功能障礙疾病，生活無法自理的女兒。

警方研判，可能是因為黃父突然因心血管疾病猝逝，黃女在無法求救也無法自救的情況下，隨著父親離世。至於兩人確切死因，警方經報請地檢署檢察官相驗確認中。

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