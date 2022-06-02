國內疫情嚴峻，若親朋好友確診也不免替對方擔心，不過一名媽媽抱怨，婆婆突然帶著大姑的3個女兒來家裡住，事後才得知大姑確診，讓她嚇得趕忙要求婆婆把孩子帶走，卻被婆婆罵沒肚量，讓她相當傻眼，連網友也氣憤直呼，「這關乎小孩安全，是我也會翻臉」。

一名媽媽5月31日在爆料公社APP「匿名公社」發文指出，早上婆婆突然把大姑的3個女兒接來家裡住，到了晚上發現奶粉沒帶來，她便打電話詢問大姑，這才得知對方不僅確診，甚至不知道婆婆把孩子都帶去她家，她聽完也差點暈倒，因為兒子已經跟大姑的女兒們玩了一整天了。

當下她立刻打電話請婆婆把大姑的孩子帶走，然而婆婆聽了卻罵她「大驚小怪」、「沒肚量」，竟連孩子都不願意幫忙帶，讓她委屈直呼，「大姑確診沒先跟我說，怎麼還好意思罵我？」事後她趕緊替孩子們快篩，幸好4人都是陰性。

貼文一出，不少網友氣憤直呼，「這關乎小孩安全，是我也會翻臉」、「婆婆也太過份了，這我一定炸」、「太過份了，小朋友確診可能很嚴重，你婆婆既然也沒想過保護妳的小孩」，另有人提醒，「會有潛伏期，請注意身體狀況」、「雖然快篩陰，但還是要持續多注意孩子們的狀況」。