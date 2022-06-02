5到11歲兒童疫苗7大接種站昨天開打，中央流行疫情指揮中心統計，截至今天中午共提供9203人次接種，其中以台中自然科學博物館最踴躍，一天半就有2230人次前來接種，高雄展覽館2034人次居第二。

指揮中心統計，截至今天中午，台北自由廣場累計接種量622人次，新北板橋車站累計1160人次，桃園巨蛋體育館1015人次，桃園陸軍專科學校1149人次，台中自然科學博物館2230人次，台南市立圖書館993人次，高雄展覽館2034人次，總計9203人次。

指揮官陳時中提醒，明天起放假，請家長最好先為兒童預約再前往接種，當然隨到隨打也可以，但如果時間能夠掌握，還是先預約比較好。

兒童輝瑞BNT疫苗開打，連帶提升疫苗接種風氣，指揮中心統計，昨天（1）共有14萬897人次接種新冠疫苗；目前國內疫苗涵蓋率第1劑89.18％、第2劑81.92％、追加劑接種率65.9％。