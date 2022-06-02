新北市今日新增1萬2910人確診，居家隔離2萬7090人、居家照護有9萬4215人。新北市副市長劉和然表示，從新北本土確診曲線圖來看，7日平均數正在緩降當中，且新北市居家照護人數已降到10萬以下，由於全台仍在疫情高原期，因此端午連假仍不能輕忽。

另外，針對新北下周146校停課，劉和然說，學校是否停課會考量學習及健康因素，將授權各校自行決定，採取線上、實體分流，若經整體評估後，學校確診數相對沒那麼高，將兼顧健康就回實體課程。

教育局補充，學校每周透過防疫會議進行風險評估，將考量學校規模、確診學生分布年班級、校內傳播鏈數量、感染源是否明確、影響學生數及班級數、擴散速度、課務安排以及區域性狀況，來調整班級、年級或全校授課模式。

另外，下周也適逢畢業典禮、施打疫苗及國中段考等需辦理實體活動，因此經風險評估後，已有部分學校恢復實體課程。