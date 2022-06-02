中和2歲男童恩恩染疫過世，恩恩爸今早10點前往新北市府拿取消防局錄音檔等相關資料，但最終只拿到消防局通話譯本。對此，他今出面回應，新北市府周二周三強調會盡力協助、相關資料都已備齊，未料今早只拿到他們與消防局的通話譯本，錄音檔、衛生局與消防局的橫向聯繫資料等都沒拿到，過程不歡而散。恩恩爸表示，他覺得消防局以人員聲紋隱私理由拒絕給予錄音檔，並不合理，並哽咽表示，前往消防局聽錄音檔的過程會相當痛苦。

恩恩爸說，他在4月16日晚間7點半拿到1922錄音檔，當下準備開車回家，當時高副局長第一次與他通話，並表明會拿資料與他說明，因為當下他正在開車，便回覆希望先拿到文字檔、消防局和衛生局音檔，後續再做協調，希望有效率解決事情，不要跑來跑去後拿到參差不齊的資料。

恩恩爸表示，昨日晚間7點高副局長又傳簡訊，希望不要麻煩他，若他也不希望市府前往說明的話，便會將資料用寄送的，並由衛生局、消防局長向他們說明，不過當他詢問是什麼資料時，對方不敢講、也講不出來，因此他便拒絕會面，希望今早10點親自來市府拿資料，未料市府卻用雙掛號寄出文件，令他相當詫異。

恩恩爸透露，今早他打不通高副局長電話，留言3次表明不解為何市府與他溝通會有問題，雖然高副局長後續有下來找他討論，對方仍不讓他帶走消失的關鍵81分鐘錄音檔，理由是涉及消防人員聲紋隱私，除非法務檢調才有辦法調閱，或是請他到消防局聆聽。

恩恩爸強調，他還是會將資料帶回去吸收整理，但一定會在三天內聯繫高副局長或是消防局黃局長，也應該會到消防局聆聽音檔，並哽咽表示，他知道聆聽過程會是很痛苦的，因為會聽到每通電話間小朋友狀況變得更差，市府硬要叫他到局裡聽，若是正常人也很難全部聽完。

「我在申請資料書已經說要申請錄音檔的複製、抄錄，沒辦法做到這2重點，怎麼可以跟大家說準備好了」恩恩爸說，他覺得市府拒絕的理由並不合理，沒有原始錄音檔，他們求救的時間歷經1個多小時，需要消化整理，也需要確認譯文正確性，市府當初說資料都準備好，將會盡力協助，但用好的東西不給他複製抄錄，這個叫做好了嗎？相信公道自在人心。

「只是跟我家人對話的重要錄音，有危害公眾利益嗎？」恩恩爸質疑，中央1922都可以依照一樣請求給檔案，一樣都是政府機關，為什麼新北政府消防局有這樣考量，讓他非常不能理解，他沒有通話的原始錄音黨，無法知道編譯正確性、有無漏掉關鍵字。