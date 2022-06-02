台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣高中以下學校延長停止實體課程至6／10（五）。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

6／2兒童BNT快打站開放5-11歲童隨到隨打。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

端午連假提供快篩陽判讀服務之衛生所及時段。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

端午防疫資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣2日新增897名確診者，無新增死亡個案。因應端午連假，各鄉鎮衛生所及台東馬偕、台東基督教、關山慈濟醫院等皆加開快篩陽性判讀服務。另外，0至6歲幼兒自1日起可至指定藥局、診所領取5劑家用快篩試劑。

台東縣衛生局長黃明恩指出，新增確診者中有879名民眾戶籍或居住地分在台東、18名為外縣市醫院通報，目前台東縣累計確診個案15722人、居隔者2168人。台東縣Covid-19確診者分流收治情況，截至5／31下午16點為止，住院收治人數為76人、加強版集中檢疫所為55人、居家照護現管人數有4337人。校園疫情，台東縣今日則新增確診124生、14師，累計共2706生、337師。

台東縣衛生局表示，今日再新增1監獄2人確診(1收容人、1員工)，新增1養護機構2名人員確診(1住民、1員工)。原有5監所新增4員工確診；原有6間養護機構則新增18人確診(13員工、7住民)，皆已完成接觸者採檢匡列與分流照顧。身障機構、兒少機構、醫院今日無新增。統計縣內現有7養護、2身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件，衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

此外，本土疫情仍處於高峰，端午3天連假預計將有鄉親返鄉，或是遊客前來台東。縣長饒慶鈴表示，6／3-5端午連假期間衛生所及馬偕、東基加開快篩陽性判讀服務，請有需要的鄉親逕行預約。

6／3(五)上午、6／4(六)全天服務有長濱、東河、海端、鹿野、卑南、太麻里、達仁、綠島、蘭嶼等衛生所。6／3(五)下午、6／5(日)全天服務的則有池上、成功、關山、延平、台東、金峰、大武、綠島、蘭嶼等衛生所。台東基督教醫院6／3(五)上下午、6／4(六)上午、台東馬偕醫院6／3(五)-5(日)、關山慈濟醫院6／3(五)-5(日)。

另外，0-6歲(105／1／1年後出生)的幼兒昨日起可免費領取5劑的家用快篩試劑，請家長在6／1-30攜帶孩子的健保卡，至販售實名制快篩試劑的藥局、診所領取，請注意依孩子身分證尾數單、雙號分流。縣府強調，2日晚上7：00在寶桑國中活動中心，將開放150劑給滿5歲至11歲兒童隨到隨打疫苗的服務，請家長們帶家中的孩童前往施打，保護幼童。