金門1位產婦在剖腹生產前，PCR新冠陽性確診，在金門醫院醫護團隊事先沙盤推演，規畫安全可靠的作業流程後，順利產下重達2725公克的男寶寶。

金門醫院說明，這名孕婦因為前置胎盤的關係，原預定於6月1日剖腹生產，但在5月28日PCR陽性確診，由於呼吸道症狀較為嚴重，經婦產科李偉慈醫師診治後，收置本院負壓隔離病房。但她從5月29日開始出現陰道出血，且出血量日漸增加，在盡量避免院內感染和母子平安的考量下，李偉慈醫師與王宇林主任和陳根雄副院長討論後，決定提早至5月31日開刀。

包括開刀房、產房、兒科醫師、感控室及護理師在內的醫護團隊，經過「沙盤推演」整個開刀相關流程後，由李偉慈醫師主刀，北榮支援麻醉科朱圻鈞醫師負責半身麻醉，兒科李忠興醫師負責新生兒照護，手術麻醉過程順利。術中發現患者出血原因應為前置胎盤合併胎盤剝離，所幸即時進行手術，平安順利產下寶寶。

侯重光院長肯定醫護人員發揮團隊合作，在縝密規畫和臨床作業，以及避免院內感染的大前提下，完成這項艱難的任務，母子均安結果讓人欣喜。

金門醫院指出，因應新冠疫情，建議每位孕婦都盡量接種滿3劑新冠疫苗，不只能保護自己，抗體也能經由胎盤傳到寶寶體內獲得抗體，可明顯降低住院率及死亡率

院方也提醒，若是孕婦確診染疫，也不要慌張，目前沒有明顯證據指出染疫會對寶寶有不良影響，但孕婦的確是中重症的高風險群，應注意有無發燒、呼吸道症狀、胎動有無減少和有無陰道出血等情形，常規的產檢之外，必要時可以接受診斷治療。

院方因應新冠疫情，產兒科備有收治確診者(包含孕婦和寶寶)規畫，環境動線也經相關單位開會討論，提供完善且安全的生產環境，一起守護鄉親的健康。