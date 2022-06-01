一對夫妻先前將車停放在苗栗縣竹南火車站前的親子停車位，並在擋風玻璃前置放胎兒超音波照片，卻被警方舉發開罰600元。經夫妻提出行政訴訟，彰化地院認定，該車有載孕婦為事實，撤銷原處分。可上訴。

判決書指出，一對許姓夫妻2021年11月間，將小貨車停放在竹南火車站前親子停車位，遭警方依「停車車種不依規定」為由，開罰600元罰鍰，許姓夫妻不服裁決，提出行政訴訟。

許男主張，當時他搭載孕婦，因尚未產檢而未有孕婦健康手冊，但他有將超音波照片置放於擋風玻璃，舉發通知單上的舉發照片亦清楚拍下該超音波，認為原處分有違誤，希望法院能撤銷。

彰化地院法官勘驗證據，認定許男主張車上有孕婦為事實，雖停車時未置放符合規定的停車識別證，但許姓夫妻的超音波照片，可證明車上有載孕婦，警方即無從認定該車有「停車車種不依規定」的違規行為，認為裁罰不適法，撤銷原處分，判許姓夫妻免罰。