鹿港慶端陽，舉辦小鎮光影藝術節。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港慶端陽，舉辦小鎮光影藝術節。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港慶端陽，舉辦小鎮光影藝術節。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港慶端陽，舉辦小鎮光影藝術節。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港慶端陽2日在鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台，由彰化縣長王惠美與現場眾多縣民、貴賓一起點燈，呈現璀璨的光影藝術。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽2日在鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台，由彰化縣長王惠美與現場眾多縣民、貴賓一起點燈，璀璨的光影藝術，呈現鹿港母親之河的風華及歷史脈絡，讓人感受鹿港越夜越美麗。

今年鹿港溪首度加入成為慶端陽的新景點，源頭的開源廣場有代表「飲水思源」、「魚躍龍門」的噴泉主題燈光，周邊搭配恬靜河岸，與環境融合佈置成夢幻的點點星光；還有代表鹿港全盛時期的「鹿港飛帆」，呈現早期商港的繁華，運用為保留樹木而留下的河中島，裝置「蓬萊仙鹿」及「鹿奔原野」的梅花鹿光影藝術，呈現早年梅花鹿奔馳的景像，也表達鹿仔港名稱的由來。

縣長王惠美表示，鹿港小鎮在台灣發展史佔有重要地位，「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港鎮不僅榮獲首屆全臺經典小鎮，更獲臺灣城鎮品牌金獎的最高榮譽。而鹿港鎮母親之河就是舊鹿港溪，為重現鹿港溪光榮的記憶，縣政府耗時3年，斥資5億元，打造長1.5公里的親水廊道。

今年端午節縣府特別在鹿港街區及舊鹿港溪以炫麗燈光裝點小鎮，打造端午節慶氛圍，一路從中山路、老街、公會堂、桂花巷藝術村至舊鹿港溪，點亮整個鹿港小鎮，讓來到鹿港的觀光客，夜間也有璀璨的燈節可以欣賞，感受另一種鹿港風情。

鹿港溪還有端午節應景的「立蛋」、「祈福樹」、「沉浸式光廊」及利用水草佈成的「螢光點點」，運用水的倒影特性，邀請全國鄉親在傳統節日，一起到鹿港，白天逛逛老街，大啖美食，入夜後享受夏日晚風、欣賞燈光藝術。