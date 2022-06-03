位於嘉義縣布袋鎮的洲南鹽場今天舉辦收「午時鹽」的活動。（洲南鹽場提供／張亦惠嘉縣傳真）

除了收「午時鹽」外，洲南鹽場也與家樂福基金會辦立蛋活動，由家樂福基金會提供非籠飼雞蛋供參加民眾立蛋。（洲南鹽場提供／張亦惠嘉縣傳真）

位於嘉義縣布袋鎮的洲南鹽場是全台少見仍手工曬鹽的鹽場，除曬鹽外，也致力於環境教育，3日端午節當天中午12點12分，採收10簍約300公斤的「午時鹽」，驅邪求平安，也帶參加民眾立「非籠飼」雞蛋，富有教育意義。

布袋過去曾是曬鹽重鎮，因時代及政策演進，2001年停止人工曬鹽，2008年時蔡炅樵重建洲南鹽場，經過整地等歷程，重現人工曬鹽文化，發展環境教育等。洲南鹽場負責人蔡炅樵說，台灣民俗端午節會取午時水，加上鹽本身就有避邪的意義，因此2014年時將午時水的概念轉化成午時鹽，成為洲南鹽場每年必辦的活動，去年因疫情改為線上，今年則實體、線上同步辦理。

蔡炅樵3日中午帶領參加民眾上香祭拜神明，將驅邪的艾草、榕樹葉灑入鹽田，上香後將結晶池內的鹽收攏，接著立蛋後，將午時鹽收到鹽簍內。蔡炅樵說，午時鹽是天地的正氣能量，希望能驅邪求平安，讓疫情慢慢平緩，採收後的鹽也跟來參加的民眾分享，讓大家帶回家。

端午節除了取午時水外，立蛋也是必做的事之一，這次洲南鹽場的立蛋活動與家樂福基金會合辦，基金會提供民眾用友善放牧非籠飼養雞蛋立蛋，家樂福基金會執行長蘇小真也親自參與。蔡炅樵說，辦活動不只是活動，而是希望許多社會價值透過活動讓更多人知道。