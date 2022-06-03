新黨台北市議員侯漢廷日前確診康復，他今日在臉書證實自己重複確診，成為台灣唯一重複確診的政治人物，而中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則回應，一般來說三個月內不會重複感染，目前應該是處在「陰陰陽陽階段」，因此三個月內也不會再判定確診。

侯漢廷表示，自5月初解隔離以來，他除了較易疲憊、喉嚨不適，並無其餘症狀，沒想到在前天卻開始出現咳嗽症狀，昨晚發燒頭暈，退燒後鎮夜喉嚨狂咳，較上個月確診嚴重，喉嚨既像破了深淵，又時刻感到刀割斧劈，昨晚今晨快篩陽性。有新症狀、有接觸新確診者，當然是重複感染。

侯漢廷更提及，他昨天下午才跟柯文哲面對面談論台北市要購買兒童HFNC，會談才三分鐘，希望市長不要被他感染。同時他也感到抱歉，無法參與地方端午活動行程，並再次提醒大家，保護家人，沒有無敵星星。而莊人祥則指出，一般來說確診三個月內不會再次感染，多是屬於陰陰陽陽階段，莊人祥也強調，剛感染個案，近期應該不會再感染，而對於侯漢廷的個人狀況，指揮中心無法進一步說明。