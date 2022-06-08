台中本土個案超越新北高雄 陳時中：還會往上升

本土個案數連續兩天回升至8萬多例，台中單日確診數首度登上第一位，外界擔心端午連假後疫情是否再度升高。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前病例數不是一下子掉到很低，而是緩步下降，但下降的趨勢是清楚的；指揮官陳時中則指出，台中目前染疫比率不到10％，個案數應該會再往上升。

國內3縣市今天新增個案數破萬例，台中首度超越新北、高雄。陳時中認為，整體疫情在下周「往下退」是可以預期的，至於台中目前染疫比率不到10％，個案數應該還會再往上升，確診率超過10％之後，下降的可能性相對高。

台大兒童醫院院長黃立民預估，如國內疫情連續兩周下降，加上疫苗覆蓋率高，疫情可望在7月初結束。指揮中心發言人莊人祥回應，不清楚疫情結束的定義為何，目前不是以清零為目的，希望以減災方式防治，因此在社區沒辦法控制到很低。他指出，可以觀察香港今年3月疫情到高峰後下降，最近又開始往上走，其他國家都是從高峰緩緩下降，都很難完全結束疫情，因此他認為，應該以減災為目的，尤其還是要戴好口罩。

台大公衛學者陳秀熙以紐西蘭模型推估，台灣進入地方流行後，每日通報人數約控制在3萬例，即可開始考慮做流感化監測。陳時中認為，3萬例確實規模相對小，而且在可控範圍內，不管是醫療量能或各方面整備都可以做比較好。

另外有醫師認為，現行防疫政策趨向共存，年底前不可能降到千例。陳時中回應「我也不敢斷言」，韓國、紐西蘭、新加坡、日本都沒有降到千例以下，只有香港疫情起來最快又高，也是降得最快，疫情中很多國際經驗和專家看法可以讓我們做參考，但事實上疫情是多變的，除了參考別人經驗，也要密切觀察。