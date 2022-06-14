指揮中心統計台灣兒童感染新冠肺炎後發生MIS-C（兒童多系統發炎症候群）全台已累計8人，但台大醫院小兒感染科醫師李秉穎指出，他自己也看過4、5個MIS-C病患，不一定都需要住院，認為MIS-C發生率可能比指揮中心統計數據高出很多。

李秉穎接受《年代向錢看》訪問時表示，MIS-C是兒童在染疫後一段時間又突然肚子痛、發燒、結膜炎、身上長疹子，甚至出現併發症，尤其心臟併發症最嚴重，好發於6至12歲，發生率雖然還不清楚，但以他個人觀察MIS-C並不少見，自己也看過約4、5個MIS-C病患，其中有一部份不需要住院，因此MIS-C可能比指揮中心的統計還要高出很多。目前指揮中心統計有8名兒童染疫康復後出現MIS-C。

李秉穎指出，MIS-C最主要會影響血管，尤其是冠狀動脈阻塞，是可能危及生命的併發症，不過只要症狀發生時及時就醫、及早治療，還是可以改善MIS-C可能帶來的影響。

對於台灣目前疫情，李秉穎指出，近期一兩周疫情曲線雖有上下起伏，但整體是持續緩慢下降中，因為民眾防疫意識高，所以上升慢、下降的也會比較慢。