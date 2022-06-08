新冠肺炎本土疫情4月升溫，目前已有趨緩跡象。根據中央流行疫情指揮中心統計，目前長新冠門診收案者大約只有破百例，以上百萬的個案數來說，比例算低，由於有6個月的觀察期，後續的個案是否會增多還需要追蹤。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，長新冠門診的主力科別是呼吸相關，例如胸腔科、復健科，很多感染者實施上會合併肺炎，甚至有時候會到呼吸窘迫的情形。在康復的過程中，先前的Alpha、Delta的感染者容易有肺炎纖維化的後遺症，這波Omicron看起來似乎比較少。

根據統計，目前長新冠門診收案個案少，大概破百例。羅一鈞表示，以上百萬的個案數來說，比例算低，由於有6個月的觀察期，是否後續的個案有比較多的醫療需求，還需要再追蹤。

羅一鈞表示，康復者若出現喘的情形，門診應會安排X光檢查，了解是否出現肺纖維化，也會做肺功能檢查，若有必要將開立支氣管擴張、減輕肺纖維化影響的藥物，希望有症狀的人可以到康復門診，接受專業醫師的評估和追蹤。