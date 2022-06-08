新北市中和區2歲男童「恩恩」確診後不幸身亡，家屬盼還原當天真相，恩恩爸今天清晨再度發文指出，1922專線橫向聯繫總共花了143分鐘，認為疾管署應有盡速通報並協助民眾處理的責任。對此中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿表示，1922專線無調度119或防疫計程車等權限，並強調只要是1922專線有紀錄的部分，皆會盡快提供給個案家屬。

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，有關北部未滿5歲男童死亡個案，家屬期進一步取得1922民眾疫情通報與諮詢專線(以下簡稱1922專線)之詳細資訊。指揮中心強調，對於個案家屬所提申請，只要是1922專線有紀錄的部分，指揮中心皆會儘快提供，包括錄音檔與相關通聯紀錄，讓家屬能夠瞭解1922客服當日接線後聯繫之狀況。

指揮中心指出，1922專線之業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，惟無調度119或防疫計程車等權限。民眾有相關問題進線詢問時，客服除第一時間告知民眾處置方式外，後續亦會立案追蹤，以上相關流程也於稍早向家屬說明。

指揮中心也提醒，民眾如遇有緊急就醫需求時，可直接聯繫119，以縮短救援時間，指揮中心也會持續精進提升1922服務效率。