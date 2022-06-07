網友貼文「新北市消防局演給恩恩爸看」 消防局將提告

張姓網友今（7）日在臉書貼文，指稱6月6日恩恩爸爸至新北市消防局聽取錄音檔時，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，「刻意營造民眾進線頻繁充滿個資且無線電嘈雜的假象」，來說服家屬。新北市消防局稍早發出聲明，該網友刻意散播不實訊息，嚴重影響本局聲譽，本局將檢具所有資料，明日向檢方提出告訴。恩恩爸爸則回應，暫時無法評論。

張姓網友貼文指控，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象，由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，並下令強迫由局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂，以上為無開案案件，只有電話紀錄及無線電錄音。

張姓網友質問，你們動用龐大政府機器只為了對付、欺騙一個手無寸鐵、不圖利益、態度委婉、只求真相的恩恩爸爸！當日，局本部上上下下，只有恩恩爸爸不知道你們在演戲，你們的良心到底在哪裡？

張姓網友在貼文中公開自己姓名身份，自稱是離職的新北市消防員，強調他手中握有各方資料，奉勸消防局的長官切莫企圖湮滅證據，耶呼籲第一線同仁站出來對抗這個黑暗的單位，他絕對與調查局共同保護基層人員。

新北市消防局今在聲明中指出，恩恩爸爸在前一天主動表示想到指揮中心了解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

消防局表示，該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

恩恩爸爸則表示，在6月5日傍晚，消防局呂股長和我通話時，我有提到6月6日上午能否有機會去報案中心看一下接聽的環境，順便了解是否如同黃局長在媒體上說明的，因為報案中心環境吵雜，通話錄音容易收錄到其他報案人個資。

當6月6日到達消防局時，便由陳主秘和報案中心李主任以及許多消防弟兄陪同我到達報案中心看看現場環境。我沒有停留多久，就被帶去樓上會議室和消防局黃局長和衛生局陳局長見面了。

我不知道報案中心的狀況是不是「模擬」的，因為沒有任何人和我說明過，但網路上爆出演戲、假報案後，我才知道這一切可能是「模擬」的，現在我很錯愕，這跟我認知中的消防員形象落差太大，我暫時無法評論。