網友爆新北消防局「全體動員演戲」 侯友宜22字回應

張姓網友在臉書貼文，指稱6月6日恩恩爸爸至新北市消防局聽取錄音檔時，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，「刻意營造民眾進線頻繁充滿個資且無線電嘈雜的假象」，消防局今日赴新北地檢署提告，新北市長侯友宜在市政會議表示，如果有惡意中傷，傷害辛苦第一線同仁，支持同仁必要時要快速採取法律途徑，維護自己清白跟尊嚴，他一定會讓同仁執行公務時 沒有後顧之憂。

侯友宜說，今年跟去年完全不太一樣，中央第一時間清零跟共存沒有清楚選擇方向，讓第一線執行同仁面臨更艱鉅挑戰，新北首當其衝，中央制度不斷改變，讓醫護、消防與區公所夥伴，真的很辛苦，民眾沒有辦法得到滿意答案，抱怨都在第一線上，但同仁願意承擔，也願意接受這是我們的職責與使命。

侯友宜說，過程中有不同類型的不同個案，市府願意傾聽不同聲音， 但若有惡意中傷傷害辛苦第一線同仁，他支持同仁捍衛自己清白。