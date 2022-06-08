國內今天新增8萬195例本土個案，染疫死亡159例再創新高；全台3縣市單日破萬例，分別為台中1萬1587例、新北1萬1443例、高雄1萬1048例。疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，死亡數是落後指標，會持續觀察變化。

單日死亡個案數再創新高，年齡介於20多歲至90歲以上，其中157例有慢性病史，101人未打滿3劑疫苗。指揮中心說明，其中20多歲男性接種一劑疫苗，本身有癌症轉移病史，因住院接受癌症治療，驗出新冠肺炎陽性，出現肺炎、敗血症、呼吸衰竭。

指揮中心表示，今日新增之80,195例本土病例，為37,611例男性、42,550例女性、34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為臺中市(11,587例)、新北市(11,443例)、高雄市(11,048例)、桃園市(8,039例)、臺南市(7,054例)、彰化縣(5,582例)、臺北市(5,531例)、屏東縣(3,236例)、新竹縣(2,293例)、新竹市(1,806例)、雲林縣(1,778例)、南投縣(1,705例)、苗栗縣(1,687例)、宜蘭縣(1,420例)、嘉義縣(1,367例)、花蓮縣(1,223例)、基隆市(1,115例)、臺東縣(933例)、嘉義市(878例)、澎湖縣(314例)、金門縣(99例)、連江縣(57例)。

指揮中心指出，今日新增159例本土病例死亡個案，為105例男性、54例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、157例具慢性病史、71例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至6月5日，死亡日期介於5月15日至6月5日。

指揮中心說明，今日新增28例境外移入個案中，為13例男性、15例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國(4例)、韓國及泰國(各1例)，另22例感染國家調查中。入境日介於今年5月9日至6月7日。