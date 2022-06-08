中重症+344！兒童重症大增3例 10歲男童國內首例MIS-C個案

新冠肺炎染疫人數漸增，今天國內再增344例中重症個案，重症包括3例兒童及1例青少年。中央流行疫情指揮中心證實，兒童重症個案包括一名10歲男童，4月底確診後解隔離，5月底再度發燒，因持續發燒3天且有結膜紅、紅疹等症狀，診斷為兒童多系統炎症候群（MIS-C），目前已轉出加護病房，持續治療中。以及新增一名4歲女童疑似腦炎，目前仍住加護病房治療中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天國內新增344例中重症個案，分別是198例中症、146例重症。重症個案中有5個特殊案例，包括3例兒童、1例青少年，以及1例20多歲個案。

羅一鈞說明，4歲女童有癲癇等慢性病史，6月3日全身抽搐送醫，血壓及氧氣濃度偏低，體溫40.7度，退燒後抽搐停止，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，頭部電腦斷層顯示疑似腦膜顯影增強，診斷為疑似腦炎，住加護病房給予類固醇、免疫調節劑、降腦壓藥、瑞德西韋、免疫球蛋白，目前仍住加護病房治療中。

而10歲男童是國內首例MIS-C個案。羅一鈞說明，該童無慢性病史，4月26日確診，當時症狀僅發燒2天，居家照護後解隔離，5月28日再度發燒，有頸部淋巴結腫、皮膚紅疹，因有持續發燒且出現嘔吐、腹瀉症狀，懷疑為多系統炎症候群（MIS-C）；因符合發燒持續3天、結膜紅、紅疹、發炎指數增高等條件，且血壓下降，6月1日收治加護病房，診斷為MIS-C合併休克，接受升壓劑、免疫球蛋白和類固醇治療，病況改善，5日轉出加護病房，目前仍住一般病房。

MIS-C好發於6到12歲兒童。(指揮中心提供)

MIS-C常見症狀為發燒且腹痛、嘔吐等。(指揮中心提供)

另一名12歲男童有先天性神經系統疾病，長期臥床，5月24日發燒38.4度，27日因痰阻塞發炎缺氧發紫，送醫有低血壓及氧氣濃度較低，PCR陽性確診，插管使用呼吸器、升壓劑，轉送醫學中心，診斷為吸入性肺炎合併新冠感染，使用呼吸器及瑞德西韋等藥物治療，目前仍在加護病房，病況穩定。

青少年重症個案則是16歲男性，本身有血管炎、癲癇等慢性病，5月30日發燒、呼吸急促、咳嗽、流鼻水、活力下降，快篩陽性，31日至急診血氧下降、呼吸窘迫，X光顯示雙側肺炎，收治加護病房，使用氧氣及瑞德西韋等藥物治療，6月1日已轉出加護病房至負壓病房，目前病況穩定，診斷為肺炎併呼吸窘迫。

根據統計，國內12歲以下兒童重症累計42例，包括18人腦炎、9人肺炎、3人敗血症、4人哮吼，2人共病（腦腫瘤、癲癇重積）、5人家中死亡、1人多系統炎症後群（MIS-C），其中17人死亡；至於13到18歲青少年重症個案累計3例，包括2人肺炎、1人心肌炎。

另有一例20多歲男性重症個案，有慢性腎病等病史，5月25日採檢陽性，26日外傷發生肺挫傷併氣胸及血胸，收治加護病房，使用瑞德西韋治療，6月1日已出院返家。