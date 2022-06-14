國內近期陸續出現兒童多系統炎症徵候群（MIS-C）個案，至今累計8人。高雄1名2歲男童確診康復後2周，發燒近40度、出現紅疹、脫皮等症狀，被診斷為MIS-C，不過出院1天再度發燒住院。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，MIS- C的病程可能會起起伏伏，不過這樣的狀況算是少見，後續會將此案列入通報個案中。

根據美國CDC的定義，MIS- C發生於21歲以下民眾，症狀包括發燒超過24小時（38度）、抽血檢驗有發炎、2種或以上的器官被侵犯、症狀嚴重到需要住院，且4周內感染過新冠肺炎。世界衛生組織（WHO）定義則限19歲以下，且發燒需要3天才符合。

對於高雄出現出院後再度入院的個案，羅一鈞今表示，MIS-C病程可能會起起伏伏，不過這樣的狀況算是很少見，因為主要研判起來還是感染後免疫系統的過度反應。病患住院期間可能再用藥控制後好轉，但是出院後，藥物作用減弱後也許會再起來，尊重臨床醫師的判斷。

羅一鈞表示，此案目前還沒有計入原先8例MIS-C重症個案，後續會再列入通報，要等醫療院所通報進來、資料準備齊全，經過審查後再公布。目前可以看到媒體會報導一些MIS-C個案，有些甚至不需要住院，病程林林總總、有輕有重，不管是輕或重，家長都要特別注意發燒等相關症狀，及時就醫治療。