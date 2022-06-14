中重症+285！2名40多歲男解隔後亡 1人心肺衰竭 曾接種3劑

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增6萬6119例本土、70例境外移入個案，另增123例死亡，年齡介於40多歲至90多歲以上，無新增兒童重症、死亡。今日總病例數正式突破300萬人。

疫情監測組組長周志浩表示，今日的確診數比起昨天的數目多一些，原因是之前是假日的關係。相較前一周的禮拜一（8萬多例）可以看出有下降的趨勢。

今日本土病例僅台中破萬，新增1萬210例，其次依序為高雄市9625例，新北市7857例，台南市6288例，彰化縣5239例，桃園市4898例，台北市4195例，屏東縣3249例，雲林縣1861例，苗栗縣1681例，南投縣1650例，新竹縣1609例，嘉義縣1418例，宜蘭縣1295例，新竹市1155例，花蓮縣962例，嘉義市912例，基隆市832例，台東縣787例，澎湖縣250例，金門縣126例，連江縣20例。

至於70例境外移入個案中，感染國家為美國(8例)，泰國、德國、越南及西班牙(各1例)，餘58例感染國家調查中，入境日介於今年6月9日至6月13日。

與此同時，國內今新增285例中重症個案，其中中症172例、重症113例。重症個案中增123死，為62例男性、61例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119例具慢性病史、79例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月3日至6月12日，死亡日期介於5月21日至6月12日。今日總病例數正式突破300萬人，累計300萬3501例確診、4403例死亡。