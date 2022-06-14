中央流行疫情指揮中心今證實，發言人莊人祥、社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝等3人，快篩呈現陽性，均呈現無症狀或輕微症狀，已安排遠端看診後採居家照護。指揮中心表示，薛瑞元無症狀；王必勝有鼻塞、喉嚨痛現象；莊人祥則是喉嚨癢、咳嗽、發冷。

副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組組長石崇良、副組長羅一鈞完成快篩，結果均為陰性，4人身體狀況良好，將持續落實自我健康監測。

莊人祥居家照護期間，發言人職務由羅一鈞代理至6月21日。