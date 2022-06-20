英國泰晤士高等教育2022世界大學影響力排名公布，朝陽科技大學連4年入榜，分別是SDG 10（減少不平等）、SDG 15（保育陸域生態）排名101-200，SDG 1（終結貧窮）、SDG 4（優質教育）、SDG 8（就業與經濟成長）及SDG 14（保育海洋生態）排名201-300。

甚麼叫做「SDGs」？2015年，聯合國宣布了「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals SDGs），SDGs包含17項核心目標，

朝陽科大校長鄭道明指出，為推動永續發展，校方呼應聯合國永續發展目標，不但成立永續發展推動委員會，致力年降2％的能源使用及碳排放量，也期望2030年減少50％碳排放量，並於2045年達成淨零排放目標。

在台灣永續能源研究基金會主辦首屆「TSAA台灣永續行動獎」，朝陽科大勇奪1金2銅，鄭道明校長代表接受行政院副院長沈榮津頒獎，登上SDGs最佳大學之列。

朝陽科大銀髮產業管理系老師鄭堯任以〈幼老共園．世代共融〉行動方案獲SDG3（健康與福祉）金獎；休閒事業管理系老師陶冠全以〈青銀共學—社區營養及食安教育推廣〉行動方案榮獲SDG3（健康與福祉）銅獎；管理學院副院長陳文國、行銷與流通管理系老師陳博舜及工業設計系老師李雁隆以〈農村貨暢人留再生計畫〉行動方案榮獲SDG8（就業與經濟成長）銅獎，表現傑出。