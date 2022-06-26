聽聞有觀眾敲碗節目復播，王伯源（左）表示相當感動。（白甫草傳播提供）

王伯源無預警現身抖音，讓網友直呼超感動。（白甫草傳播提供）

有些人你可能不熟悉，但你一定看過他；王伯源與陳瑋薇於2014年憑藉著大愛《生活裡的科學》一舉奪下電視金鐘兒少節目及兒少節目主持人獎，該節目在2020年更名為《TRY科學》，也曾入圍兒少節目主持人獎；除了有文化部認證的叫好，也有萬千自然老師和孩子們認證的叫座。

前天星星哥哥於社交平台「TIK TOK」上發佈了一則影片，想不到湧入了千名網友相繼回應「這是我的童年啊」、「自然課的回憶」、「這節目應該改成自然裡的伯源」、「就是你們！讓我們自然老師成為薪水小偷的人！」、「什麼！？伯源和瑋薇沒有結婚？」、「全台灣的國小自然課應該都會看到你吧」、「自然老師來澄清！做完測驗才能看生活裡的科學，這是大獎勵唷！」

事實上，該節目已於今年暫時熄燈，但許多網友仍敲碗大愛電視台：「還我伯源哥哥和瑋薇姐姐」，聽到這個消息的王伯源表示：「真的很感動啊！不知不覺陪伴了這麼多孩子成長，謝謝大家喜歡，這是我們的榮幸。」而擔任該節目女主持的陳瑋薇則甜喊：「謝謝大家還記得我們，連SLOGAN都如數家珍，大家都要乖乖上課唷。」