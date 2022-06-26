尹馨跨足電影、電視與舞台劇領域。（粘耿豪攝）

為演出律師，尹馨做了不少功課來進入角色。（北影提供）

金鐘視后尹馨以電影《童話．世界》入圍今年台北電影節最佳女配角，她在片中化身女律師，與張孝全、李康生均有對手戲，為了能進入律師的攻防世界，她找了很多律師朋友做田調，其中包含屢傳分合的張承中（阿中），她跟阿中相識4年、稱現在關係是朋友，笑說：「免費的諮詢當然要問。」

聊到感情觀，尹馨看待愛情已慢慢變得成熟，不像以前對感情事很不能包容別人，「戀愛的時候會覺得你要來適應我啊、你來追我的耶，比較享受被寵。」現在她發現沒有人應該要那樣子付出，「對等的情感方式是彼此要忍讓，當你要追求的是很健康的平等關係，那就要包容。」

她除了隨著年紀增長而轉變，也跟這2年疫情影響有關係，「疫情改變全部的人，讓我相信有些東西一轉眼就不在，所以更懂得珍惜，以前世界是自由的，可以把很多東西投射在未來，現在不一定。」

尹馨這回在電影裡的角色不只是律師，還是菜鳥律師張孝全的老闆，是社會頂尖中的菁英，除了跟真正的律師交談，她甚至拜訪片中扮演的女律師原型激發靈感，為了要讓詮釋律師角色更有說服力，她先理解、相信台詞，才開始背台詞。

不僅如此，她在這位菁英律師的人設中，加入自己以往觀察劇場國寶李國修的生活習慣，「片中角色的辦公室都是酒瓶、菸頭，靈感是來自李國修老師，有時候他點根菸會忘記抽就放著。我的角色也是這樣，到處都是喝3分之1的酒杯、抽一口就燒完的菸。」她相信這些細微動作會建立角色強度，因為她認識的律師，確實也有很多都菸酒不離手。