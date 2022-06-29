在一個人格的培養教育中，雖然3歲前是培養關鍵，但價值觀的形成，則是從懂事後經過不厭其煩地機會教育來形塑而成，其中，家長所帶給小孩的家庭教育，比起學校教育更加重要，許多明星藝人對於教育相當重視，會藉由立下家訓，來嚴格要求星二代們，如今嫁入豪門成貴婦的郁方就是一例。

有「東北角天后」封號的女星郁方，2006年樂嫁「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後生了2子1女，她經常在節目及社群上分享生活，眾人都看得出來郁方非常用心在老公跟孩子身上，家庭幸福美滿的她曾出書談論教育方針，親自寫下了20條家訓，包含要求如何待人處事，以及必須有修養，甚至是訓練面對感情與人生挫折的能力，都在家訓中，其中最讓人印象深刻的一條，是郁方明確告訴孩子們「爸媽只養你到20歲」，表示自己會在離世前花光所有財產，3個孩子成年後得靠自己想辦法生活。

「阿西」陳博正傳達給子女簡單的家訓「善良勤奮」，認為貫徹這點，自然能培養其他多種美德。(中時資料照片)

資深藝人「阿西」陳博正出道超過40年，是圈內「最強綠葉」，演出的電視劇、電影無數，私下他是個慈父，對子女教育很簡單，家訓就是「善良勤勞」，認為貫徹這4字，就能讓自身具備各種美德，而他的女兒田羽安繼承了爸爸衣缽出道當演員，阿西也是不斷叮嚀，要她莫忘家規。

「劇場國寶」李國修病逝多年，作為屏風表演班創辦人的他，是深受家訓影響的代表性人物，李國修的爸爸李慎恩，是製作國劇手工戲靴的藝師，李國修在國二時，質疑作戲靴的爸爸沒發大財，爸爸則說出了家訓「人，一輩子能做好一件事情，就功德圓滿了」，家訓遂成為李國修的座右銘，他窮盡一生奉獻於劇場表演，2013年癌逝後，由妻子王月繼承並延續他的遺志。