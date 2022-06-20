前年國民黨王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲爆料，前總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪疑帶國營事業人員私訪印尼高層、圖謀私利，蘇嘉全提告後，一審台北地方法院判決4人須賠償200萬元並登報道歉，4人不服提上訴，主張與公益有關且人民有知的權利。

不過，二審台灣高等法院20日開庭，蘇的律師反指王育敏等4人曲解公文書內容，此事案發4年前真相就明白容易查證，頭腦正常不會這樣講；庭末法官諭知，8月17日再開庭。

2020年7月2日王等人公布駐印尼代表處2017年回報外交部電報密件，指「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，電文中點名蘇嘉全、蘇震清，王等人公開質疑2人多次繞過外館，帶國營企業私訪印尼。

台北地院認為，王等人稱「蘇震清跟蘇嘉全幾乎年年都到印尼」、「多次繞過外館，直接帶著國營企業訪問印尼」，電報內並未提及，且與事實不符，使社會大眾誤認蘇嘉全利用職權圖謀不法利益，已貶損蘇在社會上評價，王等人須賠償200萬元。上訴後，高院審理中。