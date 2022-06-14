國內昨天（13日）新增45,081例確診，精神科醫師沈政男表示，這代表全台疫情已經往下走一段時間，預估30日有希望跌破萬例，至於邊境攔截到5例BA.4與BA.5，尤其BA.5免疫逃脫特性更強，讓民眾擔心二度感染，不過他認為這兩變異株還成不了氣候，影響不大，台灣還是以BA.2為主的話，染疫過就不會再被感染了。

沈政男昨天在臉書指出，入境檢疫天數縮短成3+4，基本上影響不了大局。而邊境攔截到4例BA.5及1例BA.4，免疫逃脫特性強，尤其是BA.5，若進入社區傳播，二度感染機率將大增，他則認為BA.4與BA.5現在看起來還是成不了氣候，影響不大，至於重複染疫機率，如果台灣疫情還是以BA.2為主，「那麼，注意了，感染過就不會再被感染了啦」。

沈政男表示，昨天新增45,081例是32天以來新低，代表全台疫情已經往下走了好一段時間，現在只剩高峰的二分之一。分析確診高峰出現在5月26日81,852例，剛好距離昨天18天，而往前推18天，5月8日新增40,248，顯示確診曲線大致是左右對稱的，以這樣的下降速度，6月30日跌破萬例，仍有希望。

沈政男表示，中南部新增早已過了高峰，只是因為人流指數短期上揚而在上周耽擱了一下，中南部往下走的趨勢一開始不會很快，看起來好像還在高原，但會跟北部一樣，下降越來越明顯。

染疫死亡部分，沈政男認為，整體致死率不會超過萬分之13，先前是因死亡落後新增，使得每天死亡數目達到萬分之13的兩倍，如今此效應已漸漸降低，未來每天死亡數目應該會落在百例以內。