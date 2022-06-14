入境居檢改為3+4明起正式上路，中央流行疫情指揮中心今天表示，原則上以同一居住地點隔離為主，除非後4天有工作、外出採買需求，可憑兩日內快篩陰性出門，其餘時間非必要不得外出；但若是商務履約者有商務需求，則可到餐廳內與人共餐。

副指揮官陳宗彥今天重申，3+4新制就是原先的7+7，將前7天的居家檢疫改為3天居家檢疫，以及4天自主防疫，因此這7天內原則上還是要回到原來的居檢地點隔離，除非是工作、採買生活必需品，否則非必要不得外出。

陳宗彥說，但若是商務履約客，除上班工作，外出參訪以及演講可外出外，若有到餐廳洽談商務的需求，仍可在獨立空間內與人共餐，不過外出都要戴好口罩，保持安全社交距離，用餐環境也建議要有隔板進行防護。

至於明起縮短居檢至3+4，該如何預防BA.4、BA.5兩種變異株侵台？陳宗彥說明，目前還是維持入境要持48小時內的PCR陰性證明，此外落地後每個人還會做深喉唾液的PCR篩檢，以避免各種感染可能。

醫療應變組副組長羅一鈞坦言，不論是用現行的7+7，或是即將上路的3+4政策，出現首例本土BA.4、BA.5病例都是早晚的事，不管如何都會有幾％的可能性落入社區，這也是為什麼現在依舊無法全面鬆綁邊境，必須透過全民落實篩檢、自主防疫才能延緩BA.4、BA.5在國內流行的時間。

羅一鈞說，從南非的感染經驗來看BA.4、BA.5要成為主流病毒株，約要發展數月，而國內目前還是以BA.2為主流，現階段在Omicron保護力還在的情況下，要加緊嚴密監控疫情，才能避免Delta迅速爆發感染的歷史重演。