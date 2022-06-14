桃園14日新增4898例本土確診個案，市長鄭文燦13日晚間因喉嚨不適快篩陽性，14日上午預約視訊看診確診，仍以視訊方式親自主持防疫會議。衛生局長王文彥補充，市府在15、17、18日規畫於26個社區接種站安排疫苗友善專案接種，呼籲長者趕緊施打疫苗。

王文彥指出，鄭文燦算是無症狀感染者，僅昨天有點喉嚨沙啞的症狀，身體並無大礙，剛剛也用視訊的方式主持防疫會議，這1周都會採取該措施持續主持防疫會議。

王文彥表示，14日新增4898例本土確診個案，較昨天上23％，全國也有增加，不過65歲以上長者確診狀況降回10％，目前仍有4萬5532人居家照護中。現在市內每天會維持5站社區醫療採檢站，看診人數約600人、PCR採檢約700人。

王文彥說，市府規畫於15、17及18日在26處社區接種站安排莫德納疫苗友善專案接種，鼓勵符合第2劑追加劑，也就是第4劑的65歲以上、原住民族55歲以上長者踴躍接種，可獲得700元禮券、快篩2劑及桃園好米1包，並可搭乘愛心計程車往返接種站，而尚未接種第1劑、第2劑、第3劑的長者也可以來施打，盼能提供疫苗覆蓋率。