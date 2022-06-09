疫情指揮中心傳6月就會收攤，台北市長柯文哲昨(8日)直言，也許是疫情剛爆發時大家都沒把握，結果就推一個衛福部長上去當指揮官，每天報明牌，現在才知道報不下去了。對此，《盧秀芳中天辣晚報》昨(8日)實際走上街頭詢問民眾，沒想到包含年輕人在內有不少人認為，反正沒有很大作用，收一收算了。

柯文哲昨表示，也許是疫情剛爆發時大家都沒把握，結果就推一個衛福部長上去當指揮官，每天報明牌，結果報了2年，現在才知道報不下去了，我們沒有做好轉型。

《盧秀芳中天辣晚報》昨進行街頭民調，詢問民眾傳陳時中「6月底收掉」指揮中心，你覺得？結果有2人選「蛤！疫情嚴峻...怎麼可能要收掉」、3人選「要收掉喔?！陳時中真的要去選舉囉?！」10人選「收一收啦！反正與病毒共存、自主應變」、4人選「沒口罩、沒疫苗、沒快篩，不用等月底馬上收掉」、4人選「不能收呀！收掉誰來指揮」。

有一派民眾表示，「收了比較不ok，如果有新的病毒咧」、「有疫情有該有指揮中心」、「先不要收，疫情還蠻嚴重」、「疫情整個沒很好控制，收掉蠻危險」。另外有不少年輕人則是認為「反正就是會染疫」、「不是都會報人數嗎?個人認為這樣報也沒有意義，也不會改變什麼」、「就是報數字而已，還有隔空互嗆」、「覺得沒必要兩點叫大家一起來」、「說真的沒有必要繼續開，沒有什麼特別明顯效果」、「本來就沒有什麼用，國外疫情都穩下來，指揮中心真的沒有做得很好，一下搶口罩、快篩、疫苗」、「覺得陳時中做的很努力，但還是收好了避免麻煩」。