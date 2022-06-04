口誤大喊「打贏防疫的選戰」 蘇貞昌停頓後秒改口

行政院長蘇貞昌昨(3日)到台中、台南、高雄視察大型兒童疫苗接種站，在高雄時他在宣布全國高中以下每位學生可免費領4劑快篩時，口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，但立刻修正為「防疫的作戰」。不過這段畫面也引發網友熱議，有人就說「剛好說出心裡話」、「這才是超前部署」。

蘇貞昌在高雄展覽館施打站宣布，全國高中以下學生，可獲1人份、4劑免費快篩，將由中央透過郵局，6日直接配送到各個學校。他並談到，這兩年多來大家辛苦了，正因為全體國人同胞團結努力，我們才能一路走到這裡，或許不盡完美，但其實大家都很努力、都很辛苦，現在防疫工作來到最後、最關鍵的一戰，打贏這一戰，我們就能很快進入正常生活，希望大家多包容、配合、加油，「我們一起打贏這場防疫的選戰」。不過，蘇貞昌發現自己口誤，稍微停頓之後，立刻修正為「防疫的作戰」。

對於蘇貞昌的口誤，不少網友在《中時新聞網》粉絲專頁、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，其中有網友直言「這才是心底話」、「就是內心話無誤」、「心聲呀！一定要好好把握」、「意思是說選戰比防疫重要就是了」、「只是誠實說出他的心聲」、「心中只有選戰？」