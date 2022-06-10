新冠疫情爆發以來，不少民眾保了防疫險，以免確診影響生計，其中一名網友則分享自己請領保險的歷程，他在5月7日確診，5月18日著手申請理賠，最後在6月9日收到高達16.5萬的保險金。超狂經驗分享引起網友們暴動，不少人看傻直呼，原PO直接領好領滿欸！真的太狂了。

一名網友昨在PTT上分享說，他當初保了3家防疫險，後來在5月7日確診，在5月18日下午送件的，剛離開不久，就收到了保險理賠申請受理的簡訊，已經在6月9日上午的時候入帳。其中第一個是富邦產險疫起守護2.0領了6萬元；第二個富邦產險疫起守護3.0則是領了9萬5千元；另外還有LINEBANK專案賠了1萬元，最後共領16萬5千元。

該網友透露，申辦的過程比他想像中還要快，而他所準備的文件有確診與疫苗數位證明、隔離通知書（含簡訊）、清冠一號的收據（影本）與LINE視訊看診的對話截圖。只不過隔離書的天數是11天，但實際只有賠10天的日額，且當初藥單收據上面沒有寫日數，所以還是不知道他實際是怎麼認定日數。

該網友指出，另外他還有保其他2間的保險，其中新安東京666元專案已在6月7日早上收到受理簡訊，目前保險金還沒有入帳，但他想應該快了；和泰產險則是悄無聲息。

原PO超狂理賠經驗分享吸引大批網友朝聖，「大推，你賠好賠滿欸」、「超狂！領好領滿」、「好強！直接賺翻」、「看到保險公司理賠這麼多錢就是爽快」、「這也太猛了吧」、「一次保到三張而且賠好賠滿，真的好狂」。