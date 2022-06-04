警方在民宿內查獲槍毒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

趁端午連假，7名毒犯到台南市中西區海安路2段包下整棟民宿開毒趴，傳出濃濃K味引來警察上門，不僅查扣安非他命與毒咖啡包，還起獲1把改造手槍與64發子彈，穆姓男子否認為槍枝持有者，遭依照槍砲與毒品罪嫌移送台南地檢署，檢察官4日聲請羈押獲准。

台南市民宿業端午連假的業績普遍下滑，卻有一家民宿一口氣來了7人包棟2天，不料上門的不是遊客，而是一群毒犯。

台南市警2分局2日上午接獲報案，海安路2段有車輛違停案件，警方前往處理卻發現實際車主已將車輛報銷，遂認為使用者很可疑，加上聞到附近一家民宿傳出濃濃K味，上門查訪發現屋內共有7人入住，陸續在1、2樓發現安非他命與毒咖啡包，赫見1把改造手槍與64發子彈，觸動警方敏感神經。

整棟民宿共6南1女，警方獲知該民宿1、2樓由31歲顏姓女子向業者訂房包棟2天，包括來自台南、高雄的朋友一起大開毒趴，1日入住，2日即遭查獲，7人經驗尿皆有毒品反應，警方一眼認出顏女是台南市的毒品案「常客」。

警方查知41歲穆嫌為槍枝所有者，因為子彈頗多，詢問他持槍至民宿用途，他卻矢口否認持槍，僅承認吸毒同歡，遭警方依照槍砲、毒品罪嫌移送台南地檢署，檢方見穆嫌避重就輕，不願交代槍枝用途與來源，將他提起聲押，台南地院4日裁定獲准。

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